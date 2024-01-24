На сторону потребителя встал суд, однако предприниматель пытается оспорить приговор.

На сторону потребителя встал суд, однако предприниматель пытается оспорить приговор.

Омич подал в суд на индивидуального предпринимателя, который ремонтировал его автомобиль Great Wall Hover. Мужчина требовал возврата платы за некачественный ремонт, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф – в общей сложности 264 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Центрального суда, в ремонт омич отдал машину в апреле, заплатив почти 171,8 тыс. рублей. Однако уже в июне она вновь сломалась. Индивидуальный предприниматель провел работы по гарантии, что не помогло. В итоге транспортное средство нуждается в более дорогостоящем ремонте.

Чтобы разобраться в деле, пришлось провести судебную экспертизу. Она установила, что ремонт действительно был некачественным, как и гарантийные работы. Это повлекло причинение убытков в виде необходимости восстановительного ремонта автомобиля и устранения существенных дефектов ремонта на сумму 79,5 тыс. рублей. Эту сумму с предпринимателя взыскали, однако сейчас он пытается оспорить приговор.