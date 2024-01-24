Многодетная омичка решила погулять с тремя детьми. Возле ТЦ она оставила детские санки, а когда вернулась, их уже не было.

Многодетная омичка решила погулять с тремя детьми. Возле ТЦ она оставила детские санки, а когда вернулась, их уже не было.

В отдел полиции № 3 с заявлением о краже детских санок обратилась 35-летняя омичка. Она рассказала, что вместе с тремя своими детьми пошла в торговый комплекс на улице Бетховена. Детский транспорт женщина оставила у входа, а когда через 10 минут вернулась, санок уже не было.

Оказалось, что санки присвоила себе 52-летняя местная жительница. Она увидела транспорт, который стоял без просмотра, и решила сдать его в пункт приема металлома.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Омичке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.