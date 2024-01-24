В связи с приемом на работу большого количества новых сотрудников акцент в образовательном процессе был сделан на индивидуальное обучение.

В связи с приемом на работу большого количества новых сотрудников акцент в образовательном процессе был сделан на индивидуальное обучение.

В Омской области продолжается комплектование кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса. Потребность в рабочих и инженерах резко возросла в связи с увеличением гособоронзаказа. Кроме конкурентной заработной платы и соцпакета, работодатели готовы обучать своих новых сотрудников. Это относится и к Омскому заводу транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех).

В 2023 году Омсктрансмаш обучил 475 сотрудников по программам профессиональной подготовки и переподготовки, из них 190 человек получили первую рабочую профессию, 285 – вторую. Для этих целей были разработаны 24 новые образовательные программы, всего реализовано – 35.

Подготовка рабочих осуществлялась на базе собственного центра обучения и развития персонала Омсктрансмаша, а также привлекались сторонние организации. В Омском авиационном колледже имени Н. Е. Жуковского переподготовку по профессии «оператор станков с программным управлением» прошли 12 сотрудников, 10 учеников токаря получали новые знания в Сибирском профессиональном колледже.

В связи с приемом на работу большого количества учеников основной акцент в образовательном процессе был сделан на их индивидуальное обучение. Сейчас на заводе активно развивается система наставничества: оттачивать профессиональные навыки на практике и адаптироваться на рабочем месте начинающим сотрудникам помогают опытные наставники из числа сотрудников завода.

В сентябре прошлого года началась реализация федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого готовят квалифицированных рабочих и специалистов для машиностроительной отрасли. Омсктрансмаш заключил 16 договоров на обучение по 7 образовательным программам среднего профессионального образования.

– Раньше я ничего не знал об Омсктрансмаше, но в процессе практики у меня появился интерес к деятельности завода и той технике, которую он выпускает. Профессию я выбрал осознанно: у меня отец электрик, многому меня научил, поэтому решил пойти по его стопам. Планирую и дальше развиваться в этой сфере, тем более что на заводе для этого есть все возможности, – рассказал студент Омского авиационного колледжа Алексей Солдатов.

На предприятие он впервые попал в марте прошлого года, летом получил диплом по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и сейчас успешно трудится слесарем-электромонтажником.

Вернулся на завод после защиты диплома и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Виталий Жук:

– Два месяца я был здесь на практике и могу сказать, что это лучший из возможных вариантов. Мне есть с чем сравнить, ранее я уже проходил практику в других организациях. На Омсктрансмаше хорошие условия, достойный уровень заработной платы, и, главное, с первых дней мне давали возможность делать что-то самостоятельно.

Работу с вузами и колледжами завод ведет давно. С 2009 года действует программа целевой подготовки студентов в Омском государственном техническом университете, в ближайшие несколько лет 77 молодых специалистов пополнят ряды сотрудников завода. В этом году Омсктрансмаш заключил 26 договоров на обучение по 12 направлениям. Кроме того, были подобраны кандидаты из числа студентов 4-го курса, которые также продолжат обучение по целевому направлению. Омсктрансмаш регулярно организует для студентов прохождение практики. Учащихся колледжей на это время официально трудоустраивают, они получают заработную плату, многие из них по завершении практики остаются работать на заводе.