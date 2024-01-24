В регионе запланировали оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажирский транспорт».

В регионе запланировали оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажирский транспорт».

Завтра сотрудники ГИБДД будут проверять автобусы и маршрутки в Омской области. Цель этого рейда – предотвращение правонарушений в сфере пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения.

Напомним, проверку общественного транспорта полицейские также проводили в сентябре и мае. Весной за один день на дорогах региона выявили 68 нарушений: 5 фактов управления транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация; 27 фактов нарушения правил перевозки людей, 6 – нарушение правил применения ремней безопасности, и т. д.

Пассажиров общественного транспорта, которые заметили пьяного водителя или другие нарушения ПДД, в очередной раз просят сообщать об этом в полицию по телефонам: 79-35-04 или 102.