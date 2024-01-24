Работы ведутся масштабно, нареканий к подрядчику нет, однако полностью объект сдадут лишь через полтора года.

Работы ведутся масштабно, нареканий к подрядчику нет, однако полностью объект сдадут лишь через полтора года.

Вице-губернатор и министр образования Омской области Иван Кротт отправился в Троицкую школу Омского района, чтобы проверить ход комплексного обновления. В учреждении планируют обновить кровлю, пол, двери, потолки, крыльцо, лестницы и фасад здания. Пройдет еще ряд работ – штукатурных, малярных, облицовочных и электромонтажных. Сейчас ведется демонтаж кабинетов.

Подрядчик приступил к работе уже 9 января. Задействованы 32 строителя. На втором этаже демонтажные работы уже завершены, на первом – близки к окончанию.

Как отметил вице-губернатор, нареканий к подрядчику пока нет.

– Сейчас часть учеников обучается в корпусе начальной школы в две смены, а другая часть – в две смены в Омском аграрно-технологическом колледже. Также в школу привозят ребят из Ясной Поляны. Планируется, что ремонтные работы во втором корпусе Троицкой школы завершатся в июле 2024 года, а затем начнется ремонт корпуса начальной школы. Полностью объект будет сдан в июле 2025 года, – сообщил Кротт в своем телеграм-канале.

Ремонт школ в регионе ведется по президентской программе. В этом году в списке на капитальный ремонт значатся 24 школы Омской области. Для 19 из них предусмотрен двухлетний цикл работ, для 5 остальных – однолетний. Помимо Троицкой школы комплексное обновление началось и в Богословской школе Омского района.