У мужчин давно сложились натянутые отношения. Когда один из них решился поговорить, второй не стал дожидаться последствий и выстрелил.

У мужчин давно сложились натянутые отношения. Когда один из них решился поговорить, второй не стал дожидаться последствий и выстрелил.

В Омской области возбудили уголовное дело об убийстве. В праздник Крещения, вечером 19 января, в одном из домов села Старосолдатское Тюкалинского района обнаружили тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Следователи установили, что к преступлению причастен 39-летний хозяин дома.

– По версии следствия, между потерпевшим и обвиняемым сложились длительные неприязненные отношения. Около 19 часов 30 минут 19 января потерпевший вместе с другом пришел в дом к обвиняемому, чтобы поговорить. Когда он находился в дверном проеме, обвиняемый, предполагая, что гость может избить его, из охотничьего ружья произвел выстрел в потерпевшего, причинив огнестрельное ранение лица и шеи, что повлекло смерть мужчины на месте, – сообщили в СУ СК России по Омской области.

Сельчанина задержали и предъявили ему обвинение в убийстве. Он заключен под стражу. Следователи также осмотрели место происшествия и изъяли ружье, из которого был сделан выстрел.

Обстоятельства преступления выясняются.