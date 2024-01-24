Градоначальник вместе с прокурором города побывал в муниципальном приюте для животных, где содержатся более 500 собак.

Градоначальник вместе с прокурором города побывал в муниципальном приюте для животных, где содержатся более 500 собак.

Мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов побывали в муниципальном приюте для животных. Сегодня там содержится более 500 собак, основная часть которых поступает в приют после обращений омичей.

Высокие гости посмотрели, в каких условиях живут собаки, как идет ремонт ветеринарного блока, а также обсудили с директором приюта Юрием Маркушиным отработку жалоб горожан, нужды учреждения и планы по обустройству его территории.

– Да, проблем хватает, но очевидно, что здесь четвероногими друзьями занимаются: за ними ухаживают, лечат, социализируют, ищут им хозяев, – отметил Шелест. – Есть даже специальная программа «Прогулка с собакой»: человек приезжает в приют, берет хвостатого товарища, гуляет с ним, играет, и зачастую после таких встреч собака уезжает в новый дом. Благодаря стараниям сотрудников приюта и волонтерам, за последние месяцы постоянную прописку получили больше 100 собак.

Градоначальник отдельно поблагодарил волонтеров и предпринимателей, участвующих в жизни бездомных собак, которые перекрывают некоторые потребности приюта, ведь финансирование учреждения далеко от идеального.

Шелест также попросил омичей не выбрасывать своих питомцев на улицу, где они быстро учатся законам стаи.