Владелица карты сообщила о пропаже денег в полицию. Как оказалось, нашедшие платежное средство мужчины быстро нашли ему применение.

Владелица карты сообщила о пропаже денег в полицию. Как оказалось, нашедшие платежное средство мужчины быстро нашли ему применение.

В полицию обратилась 34-летняя омичка и рассказала о краже денег со своей банковской карты, которую она потеряла. Полицейские провели проверку и выяснили, что деньгами женщины распорядились двое мужчин.

– По предварительным данным, они нашли чужую банковскую карту и расплатились ею за покупки. Противоправные действия злоумышленников попали на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов Ленинского округа, – сообщили в УМВД России по Омской области.

При этом приятели явно не скромничали и за несколько часов потратили 49 тыс. руб. Омская полиция просит омичей, узнавших этих людей или владеющих информацией об их местонахождении, сообщить по телефонам: 79-25-02, 8-950-794-46-26 или 102.