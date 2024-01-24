В турнире приняли участие команды колоний № 3, 7, 8 и лечебно-исправительного учреждения № 2.
В колонии № 3 прошел финал турнира хоккейной лиги исправительных учреждений УФСИН по Омской области. Мероприятие посетили двукратный чемпион России по трековым гонкам, директор БУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» Александр Фабрициус и заслуженный тренер России Евгений Шастин. Последний даже выступил с приветственным словом перед участниками соревнований.
– Одним из важных аспектов является посещение учреждений известными спортсменами, представляющими различные виды спорта. Они принимают участие в спортивных мероприятиях в качестве почетных гостей, проводят для осужденных показательные выступления, мотивируя к занятиям спортом и формируя в них волю к победе, – отметили в УФСИН по Омской области.
В турнире приняли участие команды колоний № 3, 7, 8 и лечебно-исправительного учреждения № 2. Второй год подряд победителем турнира стала сборная колонии № 7.