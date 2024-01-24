Глава государства отметил, что Россия – это огромная семья.

Глава государства отметил, что Россия – это огромная семья.

В рамках Всероссийского форума «Родные-любимые» президент РФ Владимир Путин дал старт Году семьи.

– Россия – это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей, – подчеркнул глава государства. – В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт.

Также президент пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

Напомним, что в ноябре 2023 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи. Такое решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. В Омской области в Год семьи запланировано множество мероприятий. Особое внимание уделят мерам поддержки семей.

Напомним, что на днях был создан региональный оргкомитет по проведению Года семьи и утвержден его состав.