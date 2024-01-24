В конце прошлого года для завершения строительства уже был найден подрядчик, но с ним так и не подписали контракт.
Региональный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области вновь объявил поиск подрядчика, который должен завершить строительство печально известного дома ЖК «Золотые купола». Объект находится на пересечении улиц Яковлева и Тарская.
В конце прошлого года для завершения строительства уже был найден подрядчик – «Евротехстрой». Он должен был выполнить работы за 985 млн рублей. Однако контракт с компанией так и не подписали.
Отметим, что дом начала строить еще в 2004 году Сибирская промышленно-энергетическая компания. Через 4 года она была признана банкротом, а ее директор Владимир Дрокин решил привлечь для достройки объекта деньги дольщиков в размере 600 млн рублей. Однако вместе с деньгами он сбежал за границу. Его смогли поймать только в 2020 году, он получил 2,5 года колонии и уже летом 2022 года вышел на свободу.