Омск-Информ
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·Происшествия

Утром ребенок решил перебежать дорогу и попал под колеса автомобиля. Его пришлось госпитализировать.
Сегодня утром на улице 5-я Новая недалеко от школы № 68 произошло ДТП. 62-летний мужчина за рулем «рено» сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. 
В результате аварии в больницу был доставлен 10-летний мальчик, сообщили в ГИБДД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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·Происшествия

Утром ребенок решил перебежать дорогу и попал под колеса автомобиля. Его пришлось госпитализировать.
Сегодня утром на улице 5-я Новая недалеко от школы № 68 произошло ДТП. 62-летний мужчина за рулем «рено» сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. 
В результате аварии в больницу был доставлен 10-летний мальчик, сообщили в ГИБДД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
2923