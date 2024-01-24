Пожар начался в предбаннике у омички. Огонь перекинулся на соседский гараж, где находилась машина и другие ценные вещи.

Пожар начался в предбаннике у омички. Огонь перекинулся на соседский гараж, где находилась машина и другие ценные вещи.

Омич отсудил у владелицы соседского частного дома 478 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба, причиненного в результате пожара.

Мужчина живет на улице 29-й Рабочей. В один далеко не прекрасный день из-за замыкания проводки загорелся предбанник его соседки. Пожар распространился по территории ее домовладения и перекинулся на гараж мужчины. Огнем поврежден сам гараж, а также автомобиль, сварочный аппарат, болгарка, культиватор и набор ключей из 75 предметов.

– Суд удовлетворил заявленные исковые требования, обязав женщину, по чьей вине произошел пожар, выплатить в пользу пострадавшего 478 тысяч рублей в счет возмещения причиненного пожаром ущерба, включая судебные издержки, а также обязав мужчину после выплаты указанных денежных средств передать омичке поврежденную пожаром собственность: стеклопакет, автомобиль, сварочный аппарат, болгарку, культиватор и набор ключей, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Исполнительный документ о взыскании денег поступил к судебным приставам. Они уведомили омичку о том, какие последствия будет иметь для нее неисполнение решения. Женщина выплатила соседу все деньги и получила взамен поврежденную машину и другие вещи из гаража.