До 70 км/ч ограничена скорость на 20-километровом участке трассы из-за погодных условий.

До 70 км/ч ограничена скорость на 20-километровом участке трассы из-за погодных условий.

Из-за сложных погодных условий накануне вечером в Тюменской области ограничили скорость движения на двух трассах.

До 70 км/ч ограничено движение с 186 по 216-й километр трассы Тюмень – Омск, а также с 488 по 495-й километр автодороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск (подъезд к Ишиму), сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Накануне сообщалось о том, что кое-где на дороги в Тюменской области опустился густой туман. Омичам, которые собираются в Тюмень, Курган и Челябинск стоит быть осторожнее.

В Омской области пока никаких ограничений не вводили.