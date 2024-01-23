Американский нападающий «ястребов» также сравнил Россию и США, отметив, что разница в деталях, а в целом много похожего.

Американский нападающий «ястребов» также сравнил Россию и США, отметив, что разница в деталях, а в целом много похожего.

Форвард «Авангарда» и лучший снайпер текущего сезона в КХЛ Рид Буше дал интервью ТАСС. В нем он отметил, что за четыре года в России уже перестал чему-либо удивляться, потому что привык. Также он высказался о своем будущем после окончания контракта с «ястребами». 28 декабря прошлого года «Авангард» сообщил о продлении на год контракта с Буше.

– Скорее всего, потом я не вернусь в Америку, – цитирует хоккеиста издание.

Также американский нападающий сравнил Россию и США. По его словам, обе страны не такие уж и разные.

– Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково, – отметил Буше.

Тот факт, что «Авангард» является одним из лидеров Восточной конференции, форвард не связывает только с удачной игрой его тройки нападения, где компанию ему составляют Владимир Ткачев и канадец Райан Спунер. Буше считает успех заслугой всей команды.

Отметим, что сегодня в Череповце «Авангард» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».