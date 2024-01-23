Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем на территории Тарского района.
Сегодня около 13:40 на 7-м км трассы Тара – Усть-Ишим столкнулись ВАЗ-21120 и Nissan Almera. По предварительным данным ГИБДД, виновником стал 25-летний водитель отечественной машины, который выезжал с второстепенной дороги.
В аварии пострадали два пассажира автомобиля Nissan. В больницу доставили 34-летнюю женщину и 7-летнего мальчика.
Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах аварии.
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем на территории Тарского района.
Сегодня около 13:40 на 7-м км трассы Тара – Усть-Ишим столкнулись ВАЗ-21120 и Nissan Almera. По предварительным данным ГИБДД, виновником стал 25-летний водитель отечественной машины, который выезжал с второстепенной дороги.
В аварии пострадали два пассажира автомобиля Nissan. В больницу доставили 34-летнюю женщину и 7-летнего мальчика.
Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах аварии.
2514