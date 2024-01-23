Омск-Информ
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·Общество

В регионе должна быть внедрена система защиты от несанкционированного применения беспилотных летательных аппаратов на территории объектов критической инфраструктуры.

Вице-губернатор Алексей Ромахин провел заседание рабочей группы по противодействию противоправному использованию беспилотных летательных аппаратов на территории Омской области.

– В ходе заседания обсудили вопрос о внедрении системы защиты от несанкционированного применения беспилотных летательных аппаратов на территории объектов критической инфраструктуры, – сообщил Ромахин. – Считаю, что необходимо общими усилиями обеспечить безопасность наших граждан и стратегически важных объектов региона.

Отметим, что пока не было сообщений о том, что украинские беспилотники долетали в азиатскую часть России, но в Омской области решили перестраховаться.

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·Общество

В регионе должна быть внедрена система защиты от несанкционированного применения беспилотных летательных аппаратов на территории объектов критической инфраструктуры.

Вице-губернатор Алексей Ромахин провел заседание рабочей группы по противодействию противоправному использованию беспилотных летательных аппаратов на территории Омской области.

– В ходе заседания обсудили вопрос о внедрении системы защиты от несанкционированного применения беспилотных летательных аппаратов на территории объектов критической инфраструктуры, – сообщил Ромахин. – Считаю, что необходимо общими усилиями обеспечить безопасность наших граждан и стратегически важных объектов региона.

Отметим, что пока не было сообщений о том, что украинские беспилотники долетали в азиатскую часть России, но в Омской области решили перестраховаться.

4520