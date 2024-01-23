Омск-Информ
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·Общество

На экологические цели выделяет деньги федеральный бюджет. Благодаря этому покупается специальная техника и оборудование.

Для областных лесхозов продолжается закупка специализированной техники и инвентаря. В основном они предназначены для борьбы с лесными пожарами. К примеру, Саргатский лесхоз в прошлом году получил пожарную машину, рассчитанную на пять мест, а Черлакский – цистерну, с помощью которой можно доставлять воду на место пожара. Помимо этого, на лесопожарные станции лесхозов поставили 34 резервуара для подвоза воды.

– Лесхозы опахивают горящие участки на новых тракторах, воду доставляют на новых пожарных автоцистернах. Лесхозы, которые работают в лесничествах с труднодоступными участками, получили технику, способную передвигаться по заболоченным территориям: ТРЭКОЛ, танкетки, «Хищник», квадроциклы, – рассказал первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Евгений Старокожев.

В этом году на технику для борьбы с пожарами в лесах из федерального бюджета выделили 31 млн рублей, поэтому в лесхозы региона поступит еще четыре единицы техники.

Средства на закупку техники выдаются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Еще одно его направление – воспроизводство леса. На эти цели омские лесоводы получат из федерального бюджета 30,3 млн рублей. Лесные культуры высадят на площади 728 га.

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·Общество

На экологические цели выделяет деньги федеральный бюджет. Благодаря этому покупается специальная техника и оборудование.

Для областных лесхозов продолжается закупка специализированной техники и инвентаря. В основном они предназначены для борьбы с лесными пожарами. К примеру, Саргатский лесхоз в прошлом году получил пожарную машину, рассчитанную на пять мест, а Черлакский – цистерну, с помощью которой можно доставлять воду на место пожара. Помимо этого, на лесопожарные станции лесхозов поставили 34 резервуара для подвоза воды.

– Лесхозы опахивают горящие участки на новых тракторах, воду доставляют на новых пожарных автоцистернах. Лесхозы, которые работают в лесничествах с труднодоступными участками, получили технику, способную передвигаться по заболоченным территориям: ТРЭКОЛ, танкетки, «Хищник», квадроциклы, – рассказал первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Евгений Старокожев.

В этом году на технику для борьбы с пожарами в лесах из федерального бюджета выделили 31 млн рублей, поэтому в лесхозы региона поступит еще четыре единицы техники.

Средства на закупку техники выдаются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Еще одно его направление – воспроизводство леса. На эти цели омские лесоводы получат из федерального бюджета 30,3 млн рублей. Лесные культуры высадят на площади 728 га.

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