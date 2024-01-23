Женщина получила сообщение якобы от главврача. Он предупредил ее о полицейском, которому надо помочь в борьбе с некими мошенниками.

Женщина получила сообщение якобы от главврача. Он предупредил ее о полицейском, которому надо помочь в борьбе с некими мошенниками.

К полицейским обратилась 49-летняя омичка, работающая врачом-кардиологом. Она рассказала, что в мессенджере получила сообщение якобы от главврача. Он предупредил, что в ближайшее время с ней свяжется страж порядка, которому надо помочь в борьбе с некими мошенниками.

– Спустя некоторое время женщине поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Он сообщил, что произошла утечка персональных данных и неизвестные пытаются оформить кредиты от имени омички. Необходимо самой оформить несколько кредитов и перевести деньги на «безопасные счета», – рассказали в полиции.

Целую неделю медик оформляла на себя кредиты и переводила деньги неизвестным. Те же в свою очередь обещали пригласить ее в Центробанк для дальнейшего расследования. Однако приглашения омичка так и не дождалась и поняла, что ее обманули.

В общей сложности женщина лишилась 9,5 млн рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.