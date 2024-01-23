Мужчина пострадал в аварии, которая произошла по вине водителя, не уступившего ему дорогу.

Мужчина пострадал в аварии, которая произошла по вине водителя, не уступившего ему дорогу.

Омский мотоциклист взыскал с водителя Kia Rio 700 тыс. рублей за травмы, которые получил по вине последнего. Как сообщили в прокуратуре, мужчина требовал 2 млн рублей, однако сумму уменьшил суд.

Виновник аварии попытался оспорить решение в Омском областном суде, ссылаясь на обоюдную вину в аварии. Его жалобу оставили без удовлетворения.

Авария произошла днем 25 сентября 2021 года. Водитель автомобиля Kia Rio ехал по улице Маршала Жукова и, поворачивая на Съездовскую, не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki GZX-R 1000. Мотоциклист получил тяжелые травмы и две недели был в коме.

В ноябре 2022 года суд также вынес приговор водителю Kia Rio – 1 год ограничения свободы и 1 год лишения водительских прав.