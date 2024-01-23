Два из них предназначены для городских учебных учреждений, а основная часть подвижного состава отправится в районы области.
В Омске прошла церемония передачи школам 49 новых автобусов разных марок. Благодаря им до места учебы смогут добраться более тысячи детей.
Участие в мероприятии приняли губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест.
– Благодаря действию президентской программы «Школьный автобус» мы за пять лет получили 362 новых автобуса. Сегодня в автопарке школ нет автобусов старше 10 лет, а больше половины транспорта – моложе пяти лет, – сказал Хоценко.
Два новых автобуса передадут в омские школы № 53 и 67.
– Школе № 53 нужна была замена автобуса, в школе № 67 стояла потребность в подвозе учеников начальной школы из микрорайона Немецкий поселок – теперь оба вопроса решены. Техника оснащена всем необходимым и обладает хорошим рабочим ресурсом, – отметил Шелест.
Остальную часть нового подвижного состава, приобретенного по программе «Школьный автобус», направят в 31 район. Стоимость партии автобусов превысила 146 млн рублей.