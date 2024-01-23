Омск-Информ
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·Общество

Ранее субъекты РФ самостоятельно определяли критерии многодетности, теперь они закреплены для всей страны.
Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ на федеральном уровне закрепляет это понятие. Теперь во всех регионах России многодетной считается семья, в которой трое и более детей.
Этот статус бессрочный. Однако получать материальную помощь родители будут только до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (23 лет, если он учится очно в вузе или колледже).
Поддержка, которую гарантируют многодетным, включает в себя пособия, досрочную пенсию для матери и бесплатное посещение музеев, выставок и парков. Отметим, что регионы вправе расширить меры поддержки. С документом можно ознакомиться на портале официального опубликования правовых актов.
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·Общество

Ранее субъекты РФ самостоятельно определяли критерии многодетности, теперь они закреплены для всей страны.
Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ на федеральном уровне закрепляет это понятие. Теперь во всех регионах России многодетной считается семья, в которой трое и более детей.
Этот статус бессрочный. Однако получать материальную помощь родители будут только до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (23 лет, если он учится очно в вузе или колледже).
Поддержка, которую гарантируют многодетным, включает в себя пособия, досрочную пенсию для матери и бесплатное посещение музеев, выставок и парков. Отметим, что регионы вправе расширить меры поддержки. С документом можно ознакомиться на портале официального опубликования правовых актов.
1782