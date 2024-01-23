Комплекс уже пытались продать по этой же цене в 2020 году. Помимо гостиницы там есть медицинский и офисный центры, ресторан и спа.

Комплекс уже пытались продать по этой же цене в 2020 году. Помимо гостиницы там есть медицинский и офисный центры, ресторан и спа.

На Красном Пути в Омске на продажу выставили гостиницу «Камелот». Владельцы предлагают приобрести готовый бизнес за 160 млн рублей.

– Предлагаем Вам выгодное вложение средств в действующий бизнес с широкими возможностями для дальнейшего развития, – говорится в объявлении.

Общая площадь помещений составляет почти 6 тыс. кв. м, а земельного участка – более 5,1 тыс. кв. м. Уточняется, помимо гостиницы в комплексе есть медицинский центр, ресторан, офисный центр и спа-комплекс.

При этом комплекс уже пытались продать по этой же цене в 2020 году.