В регионе значительно выросли продажи автомобилей премиальных брендов с пробегом до 3 лет.

В регионе значительно выросли продажи автомобилей премиальных брендов с пробегом до 3 лет.

В прошлом году в Омской области значительно выросли продажи автомобилей премиальных брендов с пробегом до 3 лет. Такие машины стали покупать на 53 % чаще. Средняя стоимость такого авто в регионе равняется 8,5 млн рублей. При этом доля продаж подобных машин составиляет всего 2 % от общего числа продаж на областном рынке.

– За последний год рынок автомобилей с пробегом заметно стабилизировался, в том числе в премиальном сегменте. Поставщики успешно освоили каналы параллельного импорта и смогли обеспечить потребителей автомобилями знакомых брендов, в современной комплектации и хорошем состоянии, – отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Чаще всего из премиальных авто омичи приобретали Lexus RX (7,6 млн рублей), BMW X5 (11 млн рублей), BMW X6 (11 млн рублей), Lexus LX (18 млн рублей). Также в список самых востребованных премиальных брендов вошли Genesis GV80 и Land Rover Range Rover.