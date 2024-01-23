Сегодня надзорные мероприятия прошли в школах № 56, 87, 147 и в гимназии № 75.

Сегодня надзорные мероприятия прошли в школах № 56, 87, 147 и в гимназии № 75.

Первый заместитель прокурора Омска Павел Данченко посетил сразу несколько школ, в которых проверил организацию питания. Надзорные мероприятия прошли в школах № 56, 87, 147 и в гимназии № 75.

– В ходе выезда Павел Валерьевич изучил состояние школьных столовых, предлагаемого детям меню, поинтересовался мнением учеников о качестве питания, его достаточности. В основном дети положительно отзываются о работе школьных пунктов общественного питания, – рассказали в ведомстве.

При этом прокурор обнаружил недостатки в организации питания в гимназии № 75. Недочеты касаются качества и количества поступаемых в учреждение продуктов.

Проверки омских школ продолжатся, после чего деятельности поставщиков и ответственных лиц учреждений будет дана оценка. При необходимости будут применяться меры прокурорского реагирования.