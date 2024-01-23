Водитель решил, что девушки пытались оплатить проезд одной транспортной картой, и мужчине это не понравилось.

Водитель решил, что девушки пытались оплатить проезд одной транспортной картой, и мужчине это не понравилось.

В соцсетях появилась новая жалоба на частный пассажирский транспорт. По словам автора поста около 21:00 в воскресенье водитель маршрутки № 222 высадил двух школьниц.

– Водитель решил, что девушки пытались оплатить проезд за двоих одной транспортной картой школьника. Сам водитель сказал, что на карте написан год рождения 2010, – сообщается в посте.

Водитель якобы выгонял подростков из маршрутки и не отдавал карту. На слова пассажиров о том, что он не имеет права высаживать детей, мужчина отвечал, что дети не имеют права врать.

– Да, не все люди оплачивают проезд, к сожалению. Но бороться с детьми и пожилыми... Однажды была свидетелем, как водитель также выгонял из маршрутки бабульку. За нее быстро заплатил молодой человек. Здесь же водитель пошел на принцип, – сообщают омичи.

Водителя не остановил ни запрет властей, ни то, что на улице было темно и холодно.