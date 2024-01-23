Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина сел в чужое кресло и отказался занимать место, которое было указано в его посадочном талоне.
Во время полета в самолете Москва – Омск один из пассажиров начал вести себя неадекватно. Мужчина сел в чужое кресло и отказался занимать место, которое было указано в его посадочном талоне. На замечания экипажа он не реагировал, выражался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам.
После посадки воздушного судна нарушителя задержали транспортные полицейские. Им оказался 42-летний житель Омска.

Мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна и мелкое хулиганство.
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·Происшествия

Мужчина сел в чужое кресло и отказался занимать место, которое было указано в его посадочном талоне.
Во время полета в самолете Москва – Омск один из пассажиров начал вести себя неадекватно. Мужчина сел в чужое кресло и отказался занимать место, которое было указано в его посадочном талоне. На замечания экипажа он не реагировал, выражался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам.
После посадки воздушного судна нарушителя задержали транспортные полицейские. Им оказался 42-летний житель Омска.

Мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна и мелкое хулиганство.
2563