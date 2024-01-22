Депутат Олег Смолин, разочарованный тем, как прошел Год педагога и наставника в России, направил запрос премьер-министру.

Депутат Олег Смолин, разочарованный тем, как прошел Год педагога и наставника в России, направил запрос премьер-министру.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин направил запрос премьер-министру России Михаилу Мишустину по конкретным предпринимаемым мерам повышения заработной платы педагогов. В частности, парламентарий хочет понять, когда увеличатся зарплаты омских учителей и воспитателей.

– По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в сентябре 2023 года составила 70 922 рубля, в Омской области – 52 406,8 рубля. По данным Омскстата, средняя зарплата учителей на протяжении почти всего года составляла 40 188,4 рубля, а воспитателей детских садов – 35 300 рублей. И это значительно меньше того, что в среднем получают по стране. Я уже не говорю, какая нагрузка стоит за этими начислениями и реальности получаемых средств, – отмечает Смолин.

Парламентарий напомнил, что в конце этого года президент дал поручение правительству разработать комплекс мер, чтобы повысить зарплату педагогам в тех субъектах, где она ниже средней по стране. Смолин отмечает, что если поручение президента будет исполнено, то Омская область должна ощутить это на себе. В то же время депутат сетует, что поручения главы государства часто не выполняются.

Недоволен Олег Смолин и тем, как прошел Год педагога и наставника в России.

– Год педагога и наставника привлек внимание российского общества к проблемам образования, поднимались важные вопросы, отмечались достижения и успехи работников отрасли, но с точки зрения повышения реального статуса учителей этот 2023 год сложно чем-то отметить. Ничего существенного сделано не было. Например, наш законопроект о повышении статуса и заработной платы педагогических работников был провален большинством голосов Государственной думы, – напомнил опытный депутат.

Олег Смолин обещает проинформировать своих подписчиков в соцсетях о том, что ответит ему Михаил Мишустин по поводу повышения зарплат педагогов.