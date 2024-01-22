Омск-Информ
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·Общество

20 января содержание сероводорода составило 1,1 ПДК. Превышение было обнаружено в Центральном округе.
Синоптики рассказали об опасных веществах, которые были зафиксированы в воздухе Омска. Так, 20 января содержание сероводорода составило 1,1 ПДК. Превышение было обнаружено в Центральном округе.
– В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий, – отметили в Обь-Иртышском УГМС.
Напомним, 18 января содержание сероводорода в Центральном округе составило 4,4 ПДК.
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·Общество

20 января содержание сероводорода составило 1,1 ПДК. Превышение было обнаружено в Центральном округе.
Синоптики рассказали об опасных веществах, которые были зафиксированы в воздухе Омска. Так, 20 января содержание сероводорода составило 1,1 ПДК. Превышение было обнаружено в Центральном округе.
– В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий, – отметили в Обь-Иртышском УГМС.
Напомним, 18 января содержание сероводорода в Центральном округе составило 4,4 ПДК.
2062