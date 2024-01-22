Акция приурочена к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Почтальоны уже начали доставку писем от главы государства.
27 января исполнится 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Сегодня Почта России начала доставку писем с персональным поздравлением от президента России Владимира Путина людям, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».
– С 22 по 27 января почтальоны вручат около 60 000 писем лично в руки почетным адресатам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда». В Омской области почтальоны доставят на дом поздравления 96 ветеранам. Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма. При необходимости специалисты Почты России уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу, – сообщает Почта России.
Если получателя не получится застать дома, письмо на месяц останется храниться в ближайшем почтовом отделении. Все это время почтальоны будут пытаться повторно доставить президентское поздравление.