Как оказалось, рабочие, которые должны чистить от снега мосты и путепроводы, совершенно бесплатно вывезли снег из ограды своего экс-коллеги и соседа.

Как оказалось, рабочие, которые должны чистить от снега мосты и путепроводы, совершенно бесплатно вывезли снег из ограды своего экс-коллеги и соседа.

Получила продолжение история с вывозом снега из ограды частного дома, расположенного на улице 20-я Линия. Напомним, что в минувшую пятницу, 19 января, техника с эмблемой БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» вывозила снег с территории частного домовладения. Погрузкой занимался трактор МТЗ с погрузчиком, вывозил снег КамАЗ. И это в рабочее время – тогда, когда рабочие этого предприятия должны чистить мосты и путепроводы.

Как оказалось, сотрудники бюджетного учреждения не взяли с хозяина подворья за услугу по вывозу снега ни рубля. Об этом РИА «Омск-информ» рассказал директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Владимир Рудковский, который ранее назал этот случай вопиющим.

– В этом доме на 20-й Линии живет один из наших старых сотрудников. Он на пенсии, еще с нового года просил соседа – инженера нашего учреждения вывезти снег из ограды. Некоторое время не получалось ему помочь, а потом вот выкроили полчаса времени, – отметил Рудковский. – Этот сотрудник отработал у нас 16 лет. У него есть грамоты и благодарственные письма. Почему бы ему не помочь с уборкой снега?

Добавим, что за благое дело по вывозу снега со двора пенсионера и по совместительству соседа нынешнего инженера бюджетного учреждения никто не был наказан. Зато теперь ограда омского пенсионера, занимавшегося полтора десятка лет содержанием мостов, очищена от снега и не будет затоплена весной во время паводка.