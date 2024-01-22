Владельцы пострадавших квартир могут получить материальную помощь в размере 25 тыс. рублей из резервного фонда мэрии.
В многоквартирном доме № 21 на улице 20 лет РККА продолжаются восстановительные работы после пожара, который произошел 19 января. В мэрии Омска пояснили, что поскольку в доме действует ТСЖ, то для восстановления подачи тепла, электричества и воды были привлечены перекрывающие УК – «На Рабкоровской» и «Универсал».
Из-за пожара в доме пострадало 10 квартир, в которых в общей сложности проживают 10 человек. Всем погорельцам предоставят жилье из маневренного фонда. Для этого омичам необходимо обратиться в департамент жилищной политики.
Кроме того, владельцы квартир могут получить материальную помощь в размере 25 тыс. рублей из резервного фонда мэрии. Также до 100 тыс. рублей могут получить омичи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Такую поддержку предоставляет БУ «Комплексный центр социального обслуживания «Пенаты» Центрального округа.