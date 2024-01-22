Омск-Информ
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·Происшествия

В дорожно-транспортном происшествии пострадала его пассажирка. У женщины тяжелые травмы.
Вчера около 8 часов утра в селе Целинное Русско-Полянского района автомобиль Toyota Avensis врезался в ограждение мусорных баков. Скорость машины, по всей видимости, была приличной. Тяжелые травмы в аварии получила 37-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.
Прибывшие сотрудники ГИБДД заметили у 40-летнего водителя иномарки признаки опьянения. Алкотектор показал 0,805 мг/л. На мужчину составили протокол.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах аварии.
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·Происшествия

В дорожно-транспортном происшествии пострадала его пассажирка. У женщины тяжелые травмы.
Вчера около 8 часов утра в селе Целинное Русско-Полянского района автомобиль Toyota Avensis врезался в ограждение мусорных баков. Скорость машины, по всей видимости, была приличной. Тяжелые травмы в аварии получила 37-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.
Прибывшие сотрудники ГИБДД заметили у 40-летнего водителя иномарки признаки опьянения. Алкотектор показал 0,805 мг/л. На мужчину составили протокол.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах аварии.
1182