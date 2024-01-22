Девочку пригласили в чат, где ей предложили купить игровую валюту. Школьница долго не думала и решила поиграть.

Девочку пригласили в чат, где ей предложили купить игровую валюту. Школьница долго не думала и решила поиграть.

В отдел полиции № 11 обратилась 34-летняя омичка, которая рассказала, что ее 10-летняя дочь стала жертвой обмана.

Вечером в одном из мессенджеров девочку пригласили в чат, где предлагали приобрести игровую валюту – робуксы для онлайн-игры. Юная омичка сразу же заинтересовалась. Для оплаты она взяла телефон родителей и перевела на карту жуликов 22 тыс. рублей. Собеседница убедила школьницу, что за это она получит 50 тыс. рублей. Однако деньги так и не пришли на счет. Тогда школьница написала аферистке личное сообщение, но та не ответила, а потом и вовсе удалила переписку. Девочка поняла, что ее обманули, и рассказала все своей матери.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».