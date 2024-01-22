Пожилой омичке позвонили и предложили стать инвестором. Но сначала ей нужно было вложить немаленькую сумму.

Пожилой омичке позвонили и предложили стать инвестором. Но сначала ей нужно было вложить немаленькую сумму.

В отдел полиции № 11 с заявлением о мошенничестве обратилась 79-летняя омичка. Она рассказала, что поверила жуликам и лишилась более 1 млн рублей.

В начале января пенсионерке позвонил неизвестный и предложил увеличить свой доход путем инвестирования. Пожилая омичка сразу же согласилась и по указанию собеседника скачала специальное приложение для удаленного доступа. Затем она сделала два перевода в общей сумме на 350 тыс. рублей. Уже на следующий день ей снова позвонил тот же «специалист по инвестированию» и убедил женщину перевести еще 690 тыс. рублей.

Когда прибыль так и не поступила, а брокер перестал выходить на связь, пожилая омичка поняла, что ее обманули.

Как соощили в пресс-службе УМВД России по Омской области, стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».