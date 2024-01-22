По некоторым данным, при допросе они также использовали электрошокер и бутылку от кулера.
Четверых оперуполномоченных из Тарского района обвинили в издевательствах над задержанными. За превышение должностных полномочий им грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщает «Город55», 21 марта в полицию поступило сообщение о краже из магазина. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и задержали двоих братьев. Чтобы подозреваемые признались в краже, их били, пытали электрошокером и заставляли приседать с бутылкой от кулера. Братья дали признательные показания. Позже у них обнаружили множество гематом.
– Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Омской области совместно с региональным УФСБ России выявлены факты противоправных действий. Предварительно установлено, что два сотрудника уголовного розыска ОМВД России по Тарскому району, ложно и искаженно воспринимая интересы службы, с целью получения признательных показаний в отношении задержанных по подозрению в совершении кражи из магазина превысили должностные полномочия, – сообщили корреспонденту РИА «Омск-информ» в полиции.
Если вина сотрудников подтвердится, их обещают уволить из полиции. Их руководителям грозят дисциплинарные наказания.
Ранее виновным в превышении должностных полномочий признали 34-летнего полицейского из Исилькуля. Он отправится в колонию на 4 года за то, что выбивал показания из подозреваемого.