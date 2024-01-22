Верхний слой асфальта может деформироваться из-за перепадов температур от 0 до –25 °, поэтому ремонт покрытия может понадобиться и зимой.

Верхний слой асфальта может деформироваться из-за перепадов температур от 0 до –25 °, поэтому ремонт покрытия может понадобиться и зимой.

На омских мостах и путепроводах может деформироваться верхний слой асфальтового покрытия. Происходит это из-за температурных перепадов, варьирующихся от 0 до –25 градусов. Чтобы сохранить исправное состояние проезжей части, службы БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» ведут аварийно-восстановительный ремонт с помощью холодного асфальта.

– Эта технология позволяет устранить дефекты даже при минусовых температурах. Мы использовали этот материал в декабре и январе на небольших участках моста им. 60-летия ВЛКСМ, путепроводах по ул. Кирова, сегодня ремонтируем участки на Комсомольском мосту. При укладке не требуется применение дорожного битума, – отметил директор «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства» Владимир Рудковский.

Дорожные бригады и уборщики также продолжают чистить элементы мостов и подземных переходов от мусора, снега и льда. Делается это для того, чтобы могли безопасно передвигаться автомобили и пешеходы. Если появляется гололед, тротуары и лестницы посыпают песком.

Напомним, на прошлой неделе техника БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» была занята на вывозе снега с частных домовладений омичей.