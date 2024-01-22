Полицейские завели на омича два уголовных дела. Теперь его ждет суд.

Полицейские завели на омича два уголовных дела. Теперь его ждет суд.

Омские полицейские задержали 41-летнего мужчину, который обвиняется в незаконном культивировании конопли. Во время задержания у омича обнаружили стеклянную банку объемом 2 литра, в которой находилась высушенная конопля.

На даче мужчины стражи порядка нашли целую плантацию этого растения. Он оборудовал ее специальными лампами, вытяжками, увлажнителями и вентиляторами. Всего полицейские изъяли 8 кустов и 15 побегов конопли, а также еще одну банку с высушенным растением.

– Результаты экспертизы: масса 23 кустов конопли составила 1282 г; в двух банках находилось 780 г марихуаны, – отметили в полиции.

Теперь на мужчину заведено два уголовных дела: за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, а также незаконное хранение наркотиков в крупном размере.