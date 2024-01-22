Перебои телерадиосигнала будут наблюдаться в Тарском и Большереченском районах со вторника по пятницу.

Перебои телерадиосигнала будут наблюдаться в Тарском и Большереченском районах со вторника по пятницу.

На сайте цифрового эфирного телевидения появилась информация о кратковременных отключениях телерадиосигнала, которые ожидаются на этой неделе в Омской области. Это связано с профилактическими работами, требующими отключения передающего оборудования.

Завтра с 8:00 до 17:00 сигнал может пропадать в Таре. В среду с 11:00 до 17:00 без телевизионных программ может остаться Уленкуль в Большереченском районе. В четверг с 10:00 до 16:00 отключения могут происходить в самом Большеречье. В пятницу с 9:00 до 15:00 сигнал может пропадать в селе Ингалы Большереченского района.