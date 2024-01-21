В Ярославле от омичей отвернулась удача. Матч завершился со счетом 1:4.

В Ярославле от омичей отвернулась удача. Матч завершился со счетом 1:4.

Сегодня «Авангард» провел матч против «Локомотива». «Ястребы» уступили «железнодорожникам» со счетом 1:4.

Первый период закончился со счетом 0:0. После второй двадцатиминутки «Локомотиву» удалось вырваться вперед на две шайбы. В третьем периоде Рид Буше уменьшил отрыв, но переломить ход игры «ястребам» не удалось. Меньше чем за три минуты до конца матча в ворота омичей залетели еще две шайбы. Последняя – в пустые ворота.

Отметим, что ранее «Авангард» победил в 7 играх подряд. Следующий матч «ястребы» проведут 23 января в Череповце против «Северстали».