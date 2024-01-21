Омск-Информ
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·Спорт

Соперничать за кубок придется с «Ак Барсом» и, возможно, магнитогорским «Металлургом».
Хоккейный тренер и олимпийский чемпион 1988 года Сергей Светлов назвал «Авангард» одним из фаворитов в нынешнем сезоне КХЛ. Как сообщает Sports, этому поспособствовала активность последних дней перед закрытием обменов, приобретение Николая Прохоркина, Дамира ЖафяроваТомашаЮрчо. Отметил Светлов и вратаря Павла Хомченко.
– Думаю, что наравне с опытным «Ак Барсом» и, возможно, «Магниткой» «Авангард» будет рассматриваться как кубковый фаворит Востока, – отметил Светлов.
По мнению эксперта, тренер Михаил Кравец наверняка учтет прошлогоднюю историю с Казанью, когда соперник сработал прежде всего тактически. В этом случае у «Авангарда» хорошие перспективы.
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·Спорт

Соперничать за кубок придется с «Ак Барсом» и, возможно, магнитогорским «Металлургом».
Хоккейный тренер и олимпийский чемпион 1988 года Сергей Светлов назвал «Авангард» одним из фаворитов в нынешнем сезоне КХЛ. Как сообщает Sports, этому поспособствовала активность последних дней перед закрытием обменов, приобретение Николая Прохоркина, Дамира ЖафяроваТомашаЮрчо. Отметил Светлов и вратаря Павла Хомченко.
– Думаю, что наравне с опытным «Ак Барсом» и, возможно, «Магниткой» «Авангард» будет рассматриваться как кубковый фаворит Востока, – отметил Светлов.
По мнению эксперта, тренер Михаил Кравец наверняка учтет прошлогоднюю историю с Казанью, когда соперник сработал прежде всего тактически. В этом случае у «Авангарда» хорошие перспективы.
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