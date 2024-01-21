Омск-Информ
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Автомобили должны быть перламутрового цвета с двигателями мощностью 100–150 лошадиных сил и не старше 2023 года выпуска.
Омская мэрия вновь объявила аукцион на закупку 14 автомобилей. Чиновники собираются приобрести 9 машин за 19,5 млн рублей и 5 машин за 10,6 млн рублей.
Мэрия рассчитывает на моноприводные кроссоверы перламутрового цвета с двигателями мощностью 100–150 лошадиных сил не старше 2023 года выпуска. В машинах должны присутствовать кондиционеры и тонировка задних стекол. Один их автомобилей должен иметь расширенную комплектацию: кожаный салон, большие диски (18 дюймов), климат-контроль, обновленные датчики парковки, распознавание знаков и систему предупреждения о столкновениях.
По данным портала госзакупок Минпромторг разрешил омским чиновникам приобретать китайские автомобили Haval.
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·Авто

Автомобили должны быть перламутрового цвета с двигателями мощностью 100–150 лошадиных сил и не старше 2023 года выпуска.
Омская мэрия вновь объявила аукцион на закупку 14 автомобилей. Чиновники собираются приобрести 9 машин за 19,5 млн рублей и 5 машин за 10,6 млн рублей.
Мэрия рассчитывает на моноприводные кроссоверы перламутрового цвета с двигателями мощностью 100–150 лошадиных сил не старше 2023 года выпуска. В машинах должны присутствовать кондиционеры и тонировка задних стекол. Один их автомобилей должен иметь расширенную комплектацию: кожаный салон, большие диски (18 дюймов), климат-контроль, обновленные датчики парковки, распознавание знаков и систему предупреждения о столкновениях.
По данным портала госзакупок Минпромторг разрешил омским чиновникам приобретать китайские автомобили Haval.
2460