Школьница потеряла проездную карточку, а через некоторое время с нее начали списывать деньги за поездки.

Школьница потеряла проездную карточку, а через некоторое время с нее начали списывать деньги за поездки.

Омичка Анастасия Кирсанова пожаловалась в соцсетях на водителя маршрутки № 8, которого заподозрила в использовании чужой транспортной карты. По словам девушки, «Омка» школьника потерялась, потом ее нашел парень и сообщил, что отдал водителю. Через несколько дней с нее начали списывать деньги.

– Как тебе катается или твоим детям? Ты уже достаточно много потратил, не кажется? Написал в WhatsApp тебе такой же водитель, почему не отзываешься? – написала омичка.

По словам девушки, заблокировать карту или вернуть деньги она не может. Омичке посоветовали обратиться к перевозчику или в полицию.