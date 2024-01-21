Девушка забрала у обманутой преступниками пожилой женщины более 200 тыс. рублей и перевела их «работодателям».

Девушка забрала у обманутой преступниками пожилой женщины более 200 тыс. рублей и перевела их «работодателям».

Пожилой жительнице Тюкалинского района позвонили неизвестные, сообщили, что ее дочь попала в ДТП, получила серьезные травмы и ей срочно нужны деньги на лечение. Пенсионерка поверила, собрала в пакет все сбережения, 201 тыс. рублей, и передала мошенникам. В пакете кроме денег были также полотенце, кружка и ложка.

За деньгами приехала девушка, как позже выяснилось, 15-летняя местная жительница. Незаконную подработку ей предложил знакомый в мессенджере. Школьница должна была выезжать на заказы к незнакомым пожилым людям, забирать деньги и переводить их «работодателям».

Девушку поймали, но деньги она уже успела перевести. Изъять удалось только телефон, который девушка купила специально для связи с мошенниками.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».