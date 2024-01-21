Женщина засомневалась в своих действиях и зашла в банковское приложение, чтобы проверить свои деньги.

Женщина засомневалась в своих действиях и зашла в банковское приложение, чтобы проверить свои деньги.

В полицию обратилась 67-летняя жительница Кировского округа. По словам пенсионерки, знакомая написала ей в соцсети сообщение с предложением оформить компенсацию за болезнь. Якобы женщина уже получила 5000 рублей и решила помочь в этом знакомым.

Пенсионерка поверила, написала заявление, указала номер банковской карты, а потом передала и СМС-коды. Зайдя в приложение банка, женщина обнаружила, что с ее карты списали 5000 рублей и оформили заявку на кредит.

– Пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Потерпевшая сразу позвонила на горячую линию банковской организации и заблокировала мошеннические действия, – сообщили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.