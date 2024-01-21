Омск-Информ
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·Общество

Семья Гейнц-Николаевых является многодетной уже в трех поколениях.
На Всероссийском форуме «Родные-Любимые» в Москве, приуроченном к Году семьи, Омскую область представляет семья Гейнц-Николаевых. Татьяна Николаева вырастила 62 приемных ребенка. Сейчас в семье растут четверо приемных детей (двое из ДНР).
– Все ребята хорошо учатся, посещают художественную школу, спортивные секции, занимаются музыкой и творчеством. Дети растут в любви, уважении и с детства знают ценность семейного единства, – рассказал в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко.
По этим стопам пошла и дочь Татьяны Мария вместе со своим мужем Евгением. У них один родной и 19 приемных детей. В 2017 году Татьяна вместе с Марией основали общественную организацию «Гавань надежды» для поддержки приемных семей.
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·Общество

Семья Гейнц-Николаевых является многодетной уже в трех поколениях.
На Всероссийском форуме «Родные-Любимые» в Москве, приуроченном к Году семьи, Омскую область представляет семья Гейнц-Николаевых. Татьяна Николаева вырастила 62 приемных ребенка. Сейчас в семье растут четверо приемных детей (двое из ДНР).
– Все ребята хорошо учатся, посещают художественную школу, спортивные секции, занимаются музыкой и творчеством. Дети растут в любви, уважении и с детства знают ценность семейного единства, – рассказал в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко.
По этим стопам пошла и дочь Татьяны Мария вместе со своим мужем Евгением. У них один родной и 19 приемных детей. В 2017 году Татьяна вместе с Марией основали общественную организацию «Гавань надежды» для поддержки приемных семей.
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