Омск-Информ
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·Общество

Вредные вещества накапливались в атмосфере над городом всю ночь. Рассеиваться они начнут после 11:00.
Вчера вечером Обь-Иртыское УГМС объявило неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Они продлятся до 11:00 сегодня.
В связи с этим уровень загрязнения воздуха сегодня утром в Омске в целом ожидается повышенный. По прогнозу синоптиков, днем он будет пониженный.
Ранее в городе зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Выбросы произошли в Центральном округе.
·Общество

Вредные вещества накапливались в атмосфере над городом всю ночь. Рассеиваться они начнут после 11:00.
Вчера вечером Обь-Иртыское УГМС объявило неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Они продлятся до 11:00 сегодня.
В связи с этим уровень загрязнения воздуха сегодня утром в Омске в целом ожидается повышенный. По прогнозу синоптиков, днем он будет пониженный.
Ранее в городе зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Выбросы произошли в Центральном округе.