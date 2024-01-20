Крик о помощи поступил от соседки многодетной семьи. Она рассказала, что пара каждый раз жестоко избивает свою собаку.

Крик о помощи поступил от соседки многодетной семьи. Она рассказала, что пара каждый раз жестоко избивает свою собаку.

К омским волонтерам обратилась жительница многоквартирного дома в 6-м Амурском проезде. Она рассказала, что ее соседи жестоко избивают свою собаку. Из-за этого пес ходит напуганным и передвигается ползком.

Позже выяснилось, что у семейной пары трое несовершеннолетних детей. Собаку они купили два года назад на сайте бесплатных объявлений как лабрадора, но заводчики обманули омичей. По предположениям волонтеров, это и могло стать причиной такой агрессии к животному.

После поступившего обращения зоозащитникам пришлось навестить семейную пару. Волонтеры пообщались с хозяйкой собаки, которая яростно доказывала, что пса они любят, а ходит он на полусогнутых лапах из-за шума со стройки. Не поверив в это, зоозащитники забрали животное.

Оказалось, что пса зовут Буч. Обследовав его в ветклинике, у него диагностировали цистит, увеличение печени и селезенки.

– Буч всего очень боится, к людям относится с опаской, но с каждым днем он начинает все больше и больше доверять, ведь в его сердечке все еще есть надежда получить любовь от людей. Несколько раз в день волонтеры нашей группы навещают Буча, выгуливают его и приносят вкусную еду на завтрак и ужин. Вчера для Буча была куплена шлейка и поводок для прогулок, поскольку тот поводок, который отдали хозяева, был в непотребном состоянии, а из ошейника Буч пытается вылезти, – рассказали представители омского волонтерского движения «Мы тебя нашли».

Собаку планируют вылечить и найти ей любящую семью.