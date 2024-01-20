Бабушке позвонил «полицейский» и потребовал задекларировать деньги. Для этого их нужно передать курьеру. Оказалось, что звонили из Донецкой области.

Бабушке позвонил «полицейский» и потребовал задекларировать деньги. Для этого их нужно передать курьеру. Оказалось, что звонили из Донецкой области.

В отдел полиции № 4 обратилась племянница 90-летней омички, которая рассказала, что бабушку обманули и похитили деньги.

Пенсионерка проживала в многоэтажке на улице Мануильского. Выяснилось, что омичке позвонил неизвестный, представился дознавателем и стал расспрашивать, имеются ли у нее какие-либо банковские счета. Получив отрицательный ответ, собеседник на этом не остановился и поинтересовался наличием денег дома. Тогда пожилая женщина рассказала, что хранит в квартире 132 тыс. рублей. Звонивший сразу же потребовал задекларировать все средства. По словам жулика, в случае отказа деньги будут принудительно изъяты в ходе обыска.

Бабушка испугалась, завернула в пакет все деньги и передала курьеру, который приехал сразу после разговора с «сотрудником полиции». Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников только на следующий день.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Оказалось, что омичке звонили с 15 разных номеров, зарегистрированных в Московской, Ленинградской и Донецкой областях.