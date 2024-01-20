Жертвами воришки стали пять пожилых омичек. Мужчина забирал у них сумки, серьги и деньги.

Жертвами воришки стали пять пожилых омичек. Мужчина забирал у них сумки, серьги и деньги.

В конце декабря прошлого года и в начале января этого года в полицию обратилось сразу пять пожилых омичек. Каждая из них подверглась нападению со стороны 36-летнего мужчины.

Первый случай произошел на улице Краснопресненской. Мужчина увидел на улице поскользнувшуюся пенсионерку, подошел и предложил проводить ее до дома. Затем он незаметно вошел за омичкой в подъезд, поднялся за ней, а потом попросил воды, но в ответ получил отказ. Тогда мужчина вырвал из рук пенсионерки сумку и убежал.

Второй инцидент случился на улице Омской. Когда очередная жертва зашла в тамбур многоквартирного дома, грабитель схватился руками за серьги в ушах женщины, сорвал их и убежал.

Воришку удалось задержать на улице Полторацкого. Стражи порядка возбудили несколько уголовных дел по статье «Грабеж». Ранее мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотиков. Сейчас его заключили под стражу.

Позже выяснилось, что омич причастен еще к двум кражам. В Октябрьском округе он похитил борсетку из автомобиля, а также снял деньги в банкомате с похищенной банковской карты.